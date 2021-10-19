Маи Михара заменит Рику Кихиру на этапе Гран-при в Канаде

Японская фигуристка Маи Михара заменит соотечественницу Рику Кихиру на этапе серии Гран-при в Канаде. Соревнования пройдут в Ванкувере с 29 по 31 октября.

Кихира снялась с турнира, так как ей не удалось полностью восстановиться после травмы правой лодыжки, которую она получила в июле. Спортсменка продолжит программу реабилитации.

Ранее 22-летняя Михара одержала победу на турнире Asian Open в Пекине (Китай). Маи – чемпионка четырёх континентов 2017 года, победительница командного чемпионата мира того же года, чемпионка Универсиады-2019.

Напомним, из российских фигуристок на этапе Гран-при в Канаде выступят Алёна Косторная, Елизавета Туктамышева и Камила Валиева.

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