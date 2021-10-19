Эван Бейтс возмутился нарушением прав человека в Китае. Его поддержал Нэйтан Чен

Американский фигурист Эван Бейтс, выступающий в танцах на льду в паре с Мэдисон Чок, выразил недовольство политикой Китая в отношении уйгурского населения Синьцзяна. Бейтс высказался на пресс-конференции, посвящённой грядущим Олимпийским играм – 2022, которые пройдут в Пекине.
«Выступая от имени всех спортсменов, могу сказать, что нарушения прав человека ужасны, мы все так считаем, это бесчеловечно. Моё высказывание может быть применимо к правам человека в целом, но, если вы спрашиваете про политику Китая в отношении мусульман, это также ужасно. Я могу говорить за всех спортсменов, потому что мы все – люди, и когда видим новости о происходящем там, негодуем. Нам не нравится то, что там происходит», — приводит слова Бейтса NBC Sports.
«Я согласен с тем, что сказал Эван. Думаю, чтобы там произошли положительные изменения, нужны силы, явно превосходящие олимпийское движение. Однако тот факт, что люди говорят об этой проблеме, а Олимпийские игры выявляют её, уже является шагом в правильном направлении», — присоединился к Бейтсу действующий чемпион мира Нэйтан Чен.
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