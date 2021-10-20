Алина Загитова показала новый образ для «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова показала образ, в котором предстанет в следующем выпуске телепроекта «Ледниковый период», ведущей которого она является вместе с Алексеем Ягудиным.
На фото Загитова позирует в наряде, левая верхняя часть которого выполнена в виде пиджака с отворотом, а правая — в виде платья с открытыми плечами.
Фото: https://instagram.com/azagitova?utm_medium=copy_link
Напомним, Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Спортсменка не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон — 2021/2022. Алина участвует в различных ледовых шоу.
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