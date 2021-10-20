Елизавета Туктамышева: обескураживает, когда внезапно врываются в личное пространство

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева ответила на вопрос, как она относится к фанатам, которые хотят сфотографироваться с ней на улице.

«Если это после выступлений или соревнований, когда обстановка предполагает, то я с удовольствием фотографируюсь и даю автографы. А когда ведёшь обычную жизнь, занимаешься своими делами и внезапно врываются в личное пространство — иногда обескураживает», — написала Туктамышева в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru

Напомним, на международном турнире серии «челленджер» под названием Finlandia Trophy, который состоялся ранее в октябре, Елизавета Туктамышева заняла второе место, уступив лишь соотечественнице Камиле Валиевой и опередив Алёну Косторную. Результат Туктамышевой по итогам двух прокатов — 233,30 балла, Валиева заработала 249,24 балла.

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