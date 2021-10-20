Елизавета Туктамышева показала кадр со своей первой фотосессии для журнала

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» старую фотографию. На снимке можно посмотреть, как выглядела Туктамышева на своей первой фотосессии для журнала.

«Моя первая фотосессия для журнала. Очень тогда замёрзла. Но, думаю, по моему лицу это и так видно», — подписала она фото.

Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/

На международном турнире серии «челленджер» под названием Finlandia Trophy, который состоялся ранее в октябре, Елизавета Туктамышева заняла второе место, уступив лишь соотечественнице Камиле Валиевой и опередив Алёну Косторную. Результат Туктамышевой по итогам двух прокатов — 233,30 балла, Валиева заработала 249,24 балла.

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