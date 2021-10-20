Илья Авербух — о Дане Милохине: думал, приедет мальчик на «Майбахе», будет пальцы гнуть

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух поделился мнением о тиктокере Дане Милохине, который в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой выступает в телешоу «Ледниковый период».
«Поначалу я тоже боялся. Был под впечатлением от телевизионной картинки от Дани. Думал: «Господи, сейчас вот эти штампы, приедет мальчик на «Майбахе», будет пальцы гнуть».
На чём он приехал? Он передвигается так, как он передвигается. Но тем ценнее, что это светлый и открытый пацан. Да, развивающийся, но при этом знаете, с каким уважением он относится ко всему тренерскому составу? Всегда присутствует уважение, никакого панибратства, чёткое исполнение всех задач, которые мы ему ставим», — цитирует Авербуха Sport24.
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