Илья Авербух одним словом описал дуэт Евгения Медведева — Даня Милохин

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух поделился мнением о двукратной чемпионке мира в женском одиночном катании Евгении Медведевой и российском тиктокере Дане Милохине, которые вместе выступают в телепроекте «Ледниковый период».

«Конечно, я считаю, что в данном проекте пара Медведева и Милохин — это явление», — приводит слова Авербуха Sport24.

Он добавил, что идея создания пары принадлежит ему.

«Да. В фигурном катании есть определённые символы. Пара очень хорошо сходится, когда у них фамилии начинаются на одну букву. Я говорю это не так голословно, мы все знаем прекрасные пары Бестемьянова — Букин, Валова — Васильев, Гордеева — Гриньков. Это и правда символика. Могу долго продолжать: Моисеева — Миненков и так далее. Это не случайность. Конечно, я не говорю, что выигрывают только такие пары. Но в этом есть определённая синергия», — сказал Авербух.

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