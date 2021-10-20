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Анна Щербакова показала подборку фото из Будапешта

Анна Щербакова показала подборку фото из Будапешта
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Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова показала новые фото на своей странице в «Инстаграме». Снимки сделаны в Будапеште, где в минувшие выходные состоялся турнир Budapest Trophy, где Щербакова заняла второе место, проиграв Камиле Валиевой.

«Однажды в Будапеште», — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Анны Щербаковой.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Красота! Анютик, мы тебя любим».

«Умница, красавица и большая труженица».

«Анюта, с началом сезона тебя! Знай, пожалуйста, что с тобой в Будапеште было много небезразличных глаз, сердец и мыслей твоих болельщиков! Безумно любим и поддерживаем! Береги себя. Ты можешь и сможешь абсолютно всё!»

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