Анна Щербакова показала подборку фото из Будапешта

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова показала новые фото на своей странице в «Инстаграме». Снимки сделаны в Будапеште, где в минувшие выходные состоялся турнир Budapest Trophy, где Щербакова заняла второе место, проиграв Камиле Валиевой.
«Однажды в Будапеште», — подписала она фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Анны Щербаковой.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Красота! Анютик, мы тебя любим».
«Умница, красавица и большая труженица».
«Анюта, с началом сезона тебя! Знай, пожалуйста, что с тобой в Будапеште было много небезразличных глаз, сердец и мыслей твоих болельщиков! Безумно любим и поддерживаем! Береги себя. Ты можешь и сможешь абсолютно всё!»
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