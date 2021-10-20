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Даня Милохин признался, что Евгения Медведева нравится ему как девушка

Даня Милохин признался, что Евгения Медведева нравится ему как девушка
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Российский тиктокер Даня Милохин рассказал, какие чувства испытывает к двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой, с которой вместе выступает в телешоу «Ледниковый период».

«Ну, не сказать на самом деле. Очень она мне нравится. Она нравится мне как девушка, да. Очень она такая прямо… Ну вот как-то мне с ней прямо очень хорошо. Я даже сейчас очень не хотел идти на подкаст, плюс ещё одна причина была: нам нужно репетировать, у нас завтра выступление.

Короче, я прямо пою с ней. «Привет, Женечка. — Привет». И мы так прямо обнимаемся, прям хорошо. И когда выступаем, тоже она меня так поддерживает круто. Это больше чувства как к сестре, но я понимаю, что она не сестра и могут быть и романтические, вот так. Не могу скрывать, но…

Пока не хочу дарить это одному человеку и принимать от одного человека. Ты начинаешь замечать, что ты даришь одному и получаешь от одного, и тебе становится от этого не круто, потому что я не готов. Мне даже друг говорит: «Дань, встречайся с Женькой, вы очень крутая пара. Я вижу людей, она такая классная». Как? Ты что, это же не работает так. Типа: «Давай встречаться!» Она такая: «Да, Даня! У нас любовь, давай встречаться». Это странно. Я решил не париться вообще», — рассказал Милохин в интервью YouTube-каналу Сергея Мезенцева.

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