Гийом Сизерон: в России беззастенчиво выражают гомофобные настроения

Гийом Сизерон, выступающий в танцевальном дуэте с Габриэлой Пападакис, отреагировал на молчание Международного союза конькобежцев (ISU) в ответ на гомофобные высказывания в российской прессе в его адрес.
Ранее судья международной категории Александр Веденин высказал мнение, что дуэт Пападакис — Сизерон катается холодно, потому что партнёр — нетрадиционной ориентации, что мешает ему выразить реальную любовь. Иностранные фигуристы возмутились этими словами, а французская федерация ещё 12 октября обратилась за комментариями к ISU, но ответа до сих пор не получила.
«Россия боится, потому что увидела, что наши программы хороши. Некоторые российские спортсмены и официальные лица беззастенчиво выражают гомофобные настроения», — приводит слова Сизерона L`Equipe.
- 20 октября 2021
-
19:43
-
19:30
-
19:15
-
16:32
-
14:09
-
13:38
-
13:33
-
12:50
-
12:46
-
12:13
-
10:57
-
08:56
-
07:44
-
01:06
-
00:33
-
00:25
-
00:18
- 19 октября 2021
-
23:10
-
21:40
-
21:31
-
21:14
-
20:41
-
20:02
-
18:16
-
18:03
-
15:15
-
14:53
-
14:33
-
12:18
-
10:03
-
09:28
-
09:01
-
08:43
-
08:37
-
08:17