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Гийом Сизерон: в России беззастенчиво выражают гомофобные настроения

Гийом Сизерон: в России беззастенчиво выражают гомофобные настроения
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Гийом Сизерон, выступающий в танцевальном дуэте с Габриэлой Пападакис, отреагировал на молчание Международного союза конькобежцев (ISU) в ответ на гомофобные высказывания в российской прессе в его адрес.

Ранее судья международной категории Александр Веденин высказал мнение, что дуэт Пападакис — Сизерон катается холодно, потому что партнёр — нетрадиционной ориентации, что мешает ему выразить реальную любовь. Иностранные фигуристы возмутились этими словами, а французская федерация ещё 12 октября обратилась за комментариями к ISU, но ответа до сих пор не получила.

«Россия боится, потому что увидела, что наши программы хороши. Некоторые российские спортсмены и официальные лица беззастенчиво выражают гомофобные настроения», — приводит слова Сизерона L`Equipe.

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