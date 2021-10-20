Гийом Сизерон: в России беззастенчиво выражают гомофобные настроения

Гийом Сизерон, выступающий в танцевальном дуэте с Габриэлой Пападакис, отреагировал на молчание Международного союза конькобежцев (ISU) в ответ на гомофобные высказывания в российской прессе в его адрес.

Ранее судья международной категории Александр Веденин высказал мнение, что дуэт Пападакис — Сизерон катается холодно, потому что партнёр — нетрадиционной ориентации, что мешает ему выразить реальную любовь. Иностранные фигуристы возмутились этими словами, а французская федерация ещё 12 октября обратилась за комментариями к ISU, но ответа до сих пор не получила.

«Россия боится, потому что увидела, что наши программы хороши. Некоторые российские спортсмены и официальные лица беззастенчиво выражают гомофобные настроения», — приводит слова Сизерона L`Equipe.