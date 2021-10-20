Бутырская: если Туктамышева «добьёт» четверной тулуп, появятся шансы поехать на ОИ-2022

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская высказала мнение о шансах Елизаветы Туктамышевой, которой в декабре исполнится 25 лет, отобраться на Олимпийские игры – 2022 в Пекине.
«Туктамышева — это отдельный разговор. Загитова и Медведева уже сошли (хотя они моложе), а Лиза продолжает сражаться за медали. На турнире в Финляндии она выиграла короткую программу, опередив по баллам Валиеву. За два дня Туктамышева трижды блестяще исполнила свой коронный тройной аксель, она здорово прибавила в компонентах. Лиза — большая умничка, она получает кайф от того, что делает на льду. Ей бы ещё добавить четверной тулуп! Туктамышева выполняла его на тренировках, выкладывала эти удачные попытки у себя в соцсетях. Какой размах, какая высота! Значит, она может! Но пока этот четверной прыжок, видимо, не готов до конца. Если Елизавета, грубо говоря, его «добьёт», у неё появятся шансы поехать на Олимпиаду в Пекин. И бороться там за награды. Но конкуренция у нас в сборной — аховая! На три путёвки — минимум семь претенденток», — приводит слова Бутырской Sportbox.
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