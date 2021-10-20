Гийом Сизерон: быть мужчиной — это вовсе не означает «заниматься сексом с женщиной»

Французский фигурист Гийом Сизерон, выступающий в танцевальном дуэте с Габриэлой Пападакис, отреагировал на комментарий российского судьи международной категории Александра Веденина, который высказал мнение, что дуэт Пападакис — Сизерон катается холодно, потому что партнёр — нетрадиционной ориентации, что мешает ему выразить реальную любовь.

«Быть мужчиной — это вовсе не означает «заниматься сексом с женщиной». Не позволяйте невежественным людям оценивать, насколько вы мужчина или женщина. Мужественность, как и женственность – это очень личная и прекрасная вещь, которую не нужно определять никому, кроме вас самих.

То, что делает вас мужчиной, женщиной, небинарным человеком или кем-то «средним», не имеет ничего общего с вашей сексуальной ориентацией и тем более с вашими способностями, с вашей ценностью, с вашими навыками или с уважением, которого вы заслуживаете.

Гомофобным комментариям нет места в мире фигурного катания и спорта. И я надеюсь, что ISU поддержит меня и чётко даст понять: их нельзя терпеть, от кого бы они ни исходили», — написал Сизерон на своей странице в «Инстаграме».