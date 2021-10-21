Судья Веденин: нетрадиционная ориентация Сизерона — это не недостаток, а его личное дело

Российский судья Александр Веденин, слова которого о французском фигуристе Гийоме Сизероне, выступающем в танцевальном дуэте с Габриэлой Пападакис, активно обсуждаются за рубежом, объяснил свою точку зрения.

Комментируя победу французов на турнире Finlandia Trophy, Веденин дал совет Виктории Синициной и Никите Кацалапову, как обыграть основных конкурентов, сделав акцент на чувствах россиян в противовес холодности французов из-за нетрадиционной ориентации партнёра. Федерация фигурного катания Франции даже подала жалобу в Международный союз конькобежцев (ISU) на слова Веденина.

«Во-первых, представители федерации явно не читали первоисточник с моей прямой речью. Да и перевод на другие языки тоже мог исказить смысл. Во-вторых, нетрадиционная ориентация Гийома Сизерона — это не недостаток, а его личное дело. Комментируя выступление Гийома и Габриэлы в Эспоо, я имел ввиду, что французы очень хороши, достойно подготовились, и выиграть у них крайне трудно. Один из способов выиграть — лучше и достовернее выразить любовь между мужчиной и женщиной. И этим привлечь большее внимание судей!

Ещё пять лет назад Марина Зуева говорила, что сталкивается с похожей проблемой в подготовке брата и сестры Шибутани. «Каждая программа в танцах — это о любви, а здесь брат с сестрой», — отмечала тренер. И ей приходилось искать другие выразительные средства, чтобы позволить своим ученикам конкурировать.

Мой комментарий адресован, прежде всего, Виктории Синициной и Никите Кацалапову, которые намерены обыгрывать французов», — приводит слова Веденина «Матч ТВ».