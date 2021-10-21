Елизавета Туктамышева ответила на вопрос, не холодно ли ей кататься в «тонюсеньком» платье

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева, общаясь с подписчиками в «Инстаграме», ответила на вопрос, не холодно ли ей во время прокатов.

«Не холодно кататься в тонюсеньком платье?» — спросил один из подписчиков.

«Обычно на крупных соревнованиях тепло на основном катке. Но когда на льду меньше 10 градусов — холодновато. Но во время проката это, конечно же, не чувствуется», — ответила Туктамышева в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/

На международном турнире серии «челленджер» под названием Finlandia Trophy, который состоялся ранее в октябре, Елизавета Туктамышева заняла второе место, уступив лишь соотечественнице Камиле Валиевой и опередив Алёну Косторную. Результат Туктамышевой по итогам двух прокатов — 233,30 балла, Валиева заработала 249,24 балла.

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