Елизавета Туктамышева ответила на вопрос, не холодно ли ей кататься в «тонюсеньком» платье

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева, общаясь с подписчиками в «Инстаграме», ответила на вопрос, не холодно ли ей во время прокатов.
«Не холодно кататься в тонюсеньком платье?» — спросил один из подписчиков.
«Обычно на крупных соревнованиях тепло на основном катке. Но когда на льду меньше 10 градусов — холодновато. Но во время проката это, конечно же, не чувствуется», — ответила Туктамышева в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/
На международном турнире серии «челленджер» под названием Finlandia Trophy, который состоялся ранее в октябре, Елизавета Туктамышева заняла второе место, уступив лишь соотечественнице Камиле Валиевой и опередив Алёну Косторную. Результат Туктамышевой по итогам двух прокатов — 233,30 балла, Валиева заработала 249,24 балла.
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