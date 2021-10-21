Волосожар опубликовала снимок с первой совместной фотосессии с Траньковым и их детьми

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар опубликовала фотографию с мужем Максимом Траньковым и их двумя детьми.



«Это наша первая фотосессия вчетвером. Точнее, даже впятером, ведь Дексик — важная часть нашей семьи! И наконец-то я могу её показать!



Мне впервые за долгое время захотелось распечатать какое-нибудь фото и поставить в рамку. Только какое из трёх выбрать?» — подписала снимок Волосожар.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Волосожар.

Волосожар в паре с Траньковым стала двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратной чемпионкой Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратной чемпионкой России (2011, 2013, 2016).