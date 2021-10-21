«Дама с собачкой». Татьяна Тарасова показала фото с 4-го эпизода «Ледникового периода»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке Тарасова держит на руках собаку, фото сделано на съёмках четвёртого эпизода телепроекта «Ледниковый период», который покажут на Первом канале в ближайшие выходные. Тарасова заседает в жюри.
«Дама с собачкой. На съёмках четвёртого эпизода», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.
«А я, кажется, знаю, чья собачка! По-моему, это собачка Татьяны Волосожар и Максима Транькова», — написал один из подписчиков в комментариях.
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