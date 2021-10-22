Козловский оценил выступление Пападакис и Сизерона на турнире в Финляндии

Чемпион Европы Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, рассказал, за какими парами пристально наблюдает, чтобы почерпнуть идеи.
«К фигурному катанию отношусь чисто профессионально: отмечаю какие-то идеи, находки — словом, всё то, что мы можем использовать в своей подготовке.
Прежде всего это пары и танцы. Я с большим интересом смотрел выступление Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона на турнире в Финляндии. У них всегда интересные переходы между элементами, интересные поддержки, хореография, взаимодействие в паре. До этого мы с Сашей точно так же следили за выступлениями Ванессы Джеймс и Моргана Сипре, когда они вместе катались за Францию. В моём понимании эта пара показывала очень прогрессивное катание, насыщенное не только элементами, но множеством мелких фишек — оригинальными входами в элементы, выходами из них.
В любой программе всегда должен быть баланс. Джеймс и Сипре этот баланс соблюдали. Даже акробатические связки они вписывали в свои постановки так, что не нарушалась общая канва программы, не страдала подача», — приводит слова Козловского RT.
- 22 октября 2021
-
00:32
-
00:13
- 21 октября 2021
-
22:56
-
22:47
-
22:10
-
21:25
-
20:44
-
13:30
-
10:30
-
10:00
-
09:56
-
09:47
-
09:00
-
08:48
-
07:33
-
00:54
-
00:35
- 20 октября 2021
-
23:09
-
22:22
-
22:14
-
21:46
-
21:02
-
20:52
-
19:43
-
19:30
-
19:15
-
16:32
-
14:09
-
13:38
-
13:33
-
12:50
-
12:46
-
12:13
-
10:57
-
08:56