Козловский оценил выступление Пападакис и Сизерона на турнире в Финляндии

Чемпион Европы Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, рассказал, за какими парами пристально наблюдает, чтобы почерпнуть идеи.

«К фигурному катанию отношусь чисто профессионально: отмечаю какие-то идеи, находки — словом, всё то, что мы можем использовать в своей подготовке.

Прежде всего это пары и танцы. Я с большим интересом смотрел выступление Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона на турнире в Финляндии. У них всегда интересные переходы между элементами, интересные поддержки, хореография, взаимодействие в паре. До этого мы с Сашей точно так же следили за выступлениями Ванессы Джеймс и Моргана Сипре, когда они вместе катались за Францию. В моём понимании эта пара показывала очень прогрессивное катание, насыщенное не только элементами, но множеством мелких фишек — оригинальными входами в элементы, выходами из них.

В любой программе всегда должен быть баланс. Джеймс и Сипре этот баланс соблюдали. Даже акробатические связки они вписывали в свои постановки так, что не нарушалась общая канва программы, не страдала подача», — приводит слова Козловского RT.