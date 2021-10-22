«От балетных движений загружаются лопатки». Бойкова — о постановке «Лебединого озера»

Чемпионка Европы Александра Бойкова, выступающая в спортивной паре с Дмитрием Козловским, рассказала, что было самым сложным в постановке программы на музыку из балета Чайковского «Лебединое озеро».

«Нравится ли мне быть лебедем? Очень нравится. Но было сложно. Это прежде всего касалось хореографии рук, которую каждый из специалистов объяснял мне по-разному. Я смотрела на разных балерин, слушала всё, о чём мне говорят, но это только добавляло внутренней паники: что со всем этим делать? Сейчас, как мне кажется, мы нашли золотую середину, но всё равно сложно: от балетных движений очень сильно загружаются лопатки, за этим постоянно приходится следить, но эффект я почувствовала сразу, как только начала правильно двигаться. Мне кажется, что абсолютно всем спортсменам, катавшим когда-либо «Лебединое озеро», наибольшие сложности доставляла хореография рук», — приводит слова Бойковой RT.