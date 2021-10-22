Евгения Медведева и Анна Щербакова отреагировали на пост Ангелины Мельниковой о золоте ЧМ

Российские фигуристки Евгения Медведева и Анна Щербакова отреагировали на пост гимнастки Ангелины Мельниковой, который та оставила в «Инстаграме» после победы в личном многоборье на чемпионате мира.

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Медведева оставила в комментариях два эмодзи, а Щербакова написала: «Поздравляю», добавив два эмодзи.

Фото: https://www.instagram.com/gelyamelnikova

Ангелина Мельникова оборвала победную серию США в женском личном многоборье на первенстве планеты. В 2010 году золото ЧМ в личном многоборье завоевала Алия Мустафина, после чего семь раз подряд побеждали американки: в 2011 году — Джордин Вибер, с 2013 по 2015 год — Симона Байлз, в 2017 году — Морган Хёрд, с 2018 по 2019 год — снова Байлз.

На Олимпиаде 2020 года в Токио Мельникова завоевала золото в командных соревнованиях и две бронзы на отдельных снарядах.