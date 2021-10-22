Первый тренер Косторной объяснила, почему у учениц Тутберидзе не вышло работать с Плющенко

Серебряный призёр Олимпиады 1980 года в парном катании Марина Черкасова, первый тренер российской фигуристки Алёны Косторной, ответила на вопрос, почему у учениц Этери Туберидзе не получалось работать с Евгением Плющенко. В сезоне-2020/2021 Косторная и Александра Трусова выступали под руководством Плющенко, впоследствии они вернулись к Тутберидзе.
«Алёна Косторная — моя бывшая ученица. Хочется, чтобы она приобрела ту форму, в которой она была раньше, доказала всем, на что она способна. Сейчас у неё такой возраст тяжёлый, она поменяла школу, сглупила немножко.
Плющенко не жёсткий тренер. Алёна немножко поправилась там, разленилась. Её нужно было жёстко заставлять рабоать, ей нужен хлыст и небольшой пряник. Думаю, она сама понимает, какую ошибку допустила», — приводит слова Черкасовой «Собеседник».
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