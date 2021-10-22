Алёна Леонова отреагировала на травму Александры Трусовой перед этапом Гран-при в США

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алёна Леонова прокомментировала новость о травме Александры Трусовой в преддверии этапа Гран-при в Лас-Вегасе (США). Ранее Трусова рассказала, что повредила ногу, однако подчеркнула, что не намерена сниматься с этапа.

«Всё зависит от того, насколько тяжела травма. Если у неё какое-то растяжение, то это достаточно серьёзно, и было бы лучше подлечиться. Если не настолько серьёзное повреждение, кататься через боль тоже не очень хорошо.

Но раз она заявилась на этот старт и не снялась, то, думаю, она адекватно понимает, что будет показывать. Её решение было целесообразным, потому что, если бы всё было совсем плохо, она бы не выступала», — цитирует Леонову «Газета.ру».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!