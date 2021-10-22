Алёна Леонова отреагировала на травму Александры Трусовой перед этапом Гран-при в США

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алёна Леонова прокомментировала новость о травме Александры Трусовой в преддверии этапа Гран-при в Лас-Вегасе (США). Ранее Трусова рассказала, что повредила ногу, однако подчеркнула, что не намерена сниматься с этапа.
«Всё зависит от того, насколько тяжела травма. Если у неё какое-то растяжение, то это достаточно серьёзно, и было бы лучше подлечиться. Если не настолько серьёзное повреждение, кататься через боль тоже не очень хорошо.
Но раз она заявилась на этот старт и не снялась, то, думаю, она адекватно понимает, что будет показывать. Её решение было целесообразным, потому что, если бы всё было совсем плохо, она бы не выступала», — цитирует Леонову «Газета.ру».
Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 22 октября 2021
-
13:55
-
13:24
-
11:54
-
11:49
-
09:51
-
09:46
-
09:37
-
07:58
-
00:32
-
00:13
- 21 октября 2021
-
22:56
-
22:47
-
22:10
-
21:25
-
20:44
-
13:30
-
10:30
-
10:00
-
09:56
-
09:47
-
09:00
-
08:48
-
07:33
-
00:54
-
00:35
- 20 октября 2021
-
23:09
-
22:22
-
22:14
-
21:46
-
21:02
-
20:52
-
19:43
-
19:30
-
19:15
-
16:32