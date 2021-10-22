Трусова: может, я захочу 6 четверных в одной программе. Хочу делать больше, чем мальчики

Бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию Александра Трусова не исключила, что в будущем будет исполнять шесть четверных прыжков в одной программе. В настоящее время в произвольной программе Трусовой пять четверных прыжков.

«Я пока что не достигла того момента, чтобы сказать, что я всё сделала. Когда будет, то прекращу кататься и буду сидеть дома. Когда сделаю всё, что я хочу, – тогда да. Пока что это тройной аксель в короткой и пять четверных на соревнованиях, и всегда чисто катать. Дальше посмотрим.

Если будет пять четверных, захочу ли я шесть? Возможно. Конечно, я хочу делать больше, чем мальчики. Пока что я не могу сделать, а всё равно пробую. Иногда проигрываю, иногда просто не получаются прыжки. Когда я не могу сделать, мне очень плохо», — рассказала Трусова в эфире Первого канала.

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