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ISU расследует гомофобные высказывания на завершившемся Finlandia Trophy

ISU расследует гомофобные высказывания на завершившемся Finlandia Trophy
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Международный союз конькобежцев (ISU) инициировал расследование относительно гомофобных высказываний неназванного тренера во время международного турнира Finlandia Trophy. Как сообщает официальный сайт ISU, расследование может привести к дисциплинарному взысканию в соответствии с Этическим кодексом организации.

Стоит отметить, что тренер, в отношении которого начато расследование, не является официальным лицом ISU, поэтому к ситуации с российским судьёй Ведениным оно, вероятно, не имеет никакого отношения.

Ранее судья международной категории Александр Веденин высказал мнение, что дуэт Пападакис — Сизерон катается холодно, потому что партнёр — нетрадиционной ориентации, что мешает ему выразить реальную любовь. Иностранные фигуристы возмутились этими словами, а французская федерация ещё 12 октября обратилась за комментариями к ISU, но ответа до сих пор не получила.

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