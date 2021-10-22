ISU расследует гомофобные высказывания на завершившемся Finlandia Trophy

Международный союз конькобежцев (ISU) инициировал расследование относительно гомофобных высказываний неназванного тренера во время международного турнира Finlandia Trophy. Как сообщает официальный сайт ISU, расследование может привести к дисциплинарному взысканию в соответствии с Этическим кодексом организации.



Стоит отметить, что тренер, в отношении которого начато расследование, не является официальным лицом ISU, поэтому к ситуации с российским судьёй Ведениным оно, вероятно, не имеет никакого отношения.



Ранее судья международной категории Александр Веденин высказал мнение, что дуэт Пападакис — Сизерон катается холодно, потому что партнёр — нетрадиционной ориентации, что мешает ему выразить реальную любовь. Иностранные фигуристы возмутились этими словами, а французская федерация ещё 12 октября обратилась за комментариями к ISU, но ответа до сих пор не получила.

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