Усачёва: маленькой всегда смотрела на Михару, а сейчас буду с ней соревноваться

Российская фигуристка Дарья Усачёва поделилась ожиданиями от участия в этапе Гран-при в США.

«Конечно, хочу выложиться на максимум. Не хочется уехать оттуда с мыслью и чувством, что я что-то не сделала или не доделала.



Место — это уже последствия твоей работы. А хочется именно работу выполнить хорошо. Если откатаешь на максимум, то и получишь своё максимальное место.

По физической подготовке сейчас всё то же самое. Если морально, то больше положительных эмоций в плане предвкушения и интереса, что будет. А так всё то же самое, потому что и финал Гран-при был масштабный.



На прокатах я очень волновалась, был первый выход на лёд. Прокаты прошли далеко не так успешно, но я сейчас не очень переживаю на этот счёт. Главное, что сейчас чувствую себя увереннее. Волнение всегда есть — хоть ты пять лет выступай на взрослом уровне.

Соперницы все сильные, все достойные. Из Японии много классных фигуристок. Когда была маленькой, постоянно смотрела на Михару, а сейчас буду с ней соревноваться. Сначала было непривычно видеть свою фамилию рядом с теми, кто уже давно катается. Непривычно, но круто одновременно», — заявила Усачёва в эфире Первого канала.