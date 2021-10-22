Алексей Мишин прокомментировал проблемы с получением виз для участия в Гран-при Канады

Тренер Алексей Мишин прокомментировал проблемы с получение виз для выступления на этапе серии Гран-при в Канаде.

Вылет команды назначен на воскресенье, 24 октября, однако до сих пор Мишин, его ученики Елизавета Туктамышева и Евгений Семененко, а также Камила Валиева, Алёна Косторная, Макар Игнатов и его тренер Евгений Рукавицын виз для въезда в Канаду не получили. И это, несмотря на заверения посольства североамериканской страны в отсутствии проблем.

«Не в моей компетенции комментировать такие моменты. Федерация занималась визами, они и должны это комментировать. Боюсь ли я, что это повлияет на выступление? Что бы я не сказал в ответе на этот вопрос, я буду выглядеть глупо», — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.