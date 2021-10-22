Слуцкая: Трусова не является той спортсменкой, которую невозможно победить

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая поделилась ожиданиями от турнира одиночниц на этапе Гран-при в США. Ранее стало известно, что Александра Трусова будет выступать с травмой.
«Увидим на соревнованиях, как скажется травма Саши Трусовой на её прокате. Но как спортсмен я могу сказать одно: если есть серьёзная травма и фигурист не может кататься, то он снимается с соревнований; если фигурист готов бороться с тем, что у него есть, то он идёт и делает это. У каждой заявленной спортсменки есть свои плюсы и свои достижения: в чём-то одна сильнее, в чём-то другая. Саша не является той спортсменкой, которую невозможно победить. Всегда кто-то что-то может сделать лучше. Но, конечно, если Трусова выполнит все свои заявленные элементы чисто, то по технике будет безоговорочным лидером. А вторая оценка за компоненты уже решается судейской бригадой.
Про Дарью Усачёву ничего не могу сказать, потому что в этом году еще не видела ее программ. Но в целом, основываясь на прокатах прошлого сезона, могу сказать, что все спортсменки очень достойно выступают», — приводит слова Слуцкой «Матч ТВ».
Первый этап Гран-при стартует в Лас-Вегасе в ночь на 23 октября по московскому времени.
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