«Это срыв международных соревнований». Тарасова Тарасова — о проблемах с канадскими визами

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала проблемы с получением российскими фигуристами виз для выступления на этапе серии Гран-при в Канаде.
Вылет команды назначен на воскресенье, 24 октября. В числе пока не получивших паспорта с визами: Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, Евгений Семененко, Макар Игнатов, тренеры Алексей Мишин и Евгений Рукавицын.
«Это полнейшее безобразие. Я такой же человек, как и вы, и тоже не понимаю, почему произошла такая ситуация. Я считаю, что это просто безобразие. Это недоработка наших представителей: мало спрашивали с посольства и каждый день их не теребили. Можно, конечно, сказать, что это делается специально, но не факт. Мы не знаем порядок выдачи виз, к сожалению. В любом случае это срыв международных соревнований, это срыв этапов ISU, что просто недопустимо. Завтра уже начинается первый этап Гран-при, все идет впритык, уже нельзя переносить даты. Я бы побоялась при такой обстановке международных отношений лететь в последний дней, находясь без визы. Но это я бы побоялась.
Я не знаю, как это возможно, просто не представляю. Всю страну оставили без виз и без соревнований. Не выдали визы и москвичам, и петербуржцам. Мне интересно, понимают ли те, кто выдают визы, то, что они делают. Мне кажется, что не совсем. Они не просто кому-то не выдают визы, а срывают соревнования», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».
Этап Гран-при в Ванкувере пройдет с 29 по 31 октября.
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