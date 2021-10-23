«В спорте стало очень много политики». Ягудин — о невыдаче виз российским фигуристам

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал проблемы с получением российскими фигуристами виз для выступления на этапе серии Гран-при в Канаде.

Вылет команды назначен на воскресенье, 24 октября. В числе пока не получивших паспорта с визами: Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, Евгений Семененко, Макар Игнатов, тренеры Алексей Мишин и Евгений Рукавицын.

«К сожалению, в спорте стало очень много политики. Жалко, что в какой-то момент обрывается спортивная составляющая людей, которые с детства, совсем с раннего возраста стараются быть лучшими в своей профессии. Жалко, что порой политические решения выходят вперёд. Знаете, бороться надо всегда до последнего. Думаю, что федерация прикладывает все усилия», — приводит слова Ягудина «Матч ТВ».

Этап Гран-при в Канаде пройдёт с 29 по 31 октября.