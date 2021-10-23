Александра Трусова пропустила тренировку перед стартом этапа Гран-при в США

Российская фигуристка Александра Трусова не принимала участие в тренировке незадолго до старта этапа Гран-при в США.

«На этой тренировке нет Саши Трусовой», — написал журналист Джеки Вонг в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что получила травму ноги. При этом отмечалось, что повреждение не помешает ей выступить на Skate America.

Александра Трусова — бронзовый призёр чемпионата мира (2021), бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2020 и 2021). Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.