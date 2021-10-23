Морозов – о победе на Гран-при США: прокат не был идеальным, но сегодня мы довольны

28-летний российский фигурист Владимир Морозов, выигравший в короткой программе с Евгенией Тарасовой в соревновании спортивных пар на первом этапе Гран-при Skate America, подвёл итоги своего выступления.
«Это уже пятые наши соревнования в этом сезоне, и на каждом турнире мы делаем шаг вперёд. Прокат не был идеальным, мы чувствуем, что можем лучше, но сегодня мы довольны.
Работа с Тутберидзе – это новый опыт для нас, и достаточно интересный. Мы были удивлены тем, как Этери работает на льду, она на 100% вовлечена в процесс. И мы на 100% ей доверяем. Этот переход многое дал нам. Тутберидзе сама занималась танцами на льду и знает, что значит работать в паре», — сказал Морозов во время общения с журналистами.
Напомним, российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями соревнований, набрав 80,36 балла за свой прокат, вторыми стали их соотечественники – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с результатом в 75,43 балла, а замкнули тройку лучших представители Японии Рику Миюра и Рюити Кихара с результатом в 72.63 балла.
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