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Екатерина Боброва оценила шансы Трусовой в противостоянии с Валиевой

Екатерина Боброва оценила шансы Трусовой в противостоянии с Валиевой
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Известная российская фигуристка, олимпийская чемпионка Екатерина Боброва поделилась мнением о противостоянии Александры Трусовой и Камилы Валиевой.

«Мне вообще очень нравится Валиева. Когда она пришла на показательные выступления Cup of Russia в какой-то из годов, я комментировала и тогда у меня просто вырвалось: «Вот, смотрите, будущая олимпийская чемпионка!» Я ещё тогда увидела это. Но здесь спортивный характер, настрой будет играть роль. И пять четверных Саши Трусовой. Если она уже один раз показала, что она это может… Вот у Саши просто характер — бомба. Если она соберётся, она может это сделать. И здесь, извините, против пяти четверных, вот такого проката, который показала Саша на открытых прокатах… Мне кажется, она вполне может выиграть у Валиевой», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Смотрите новый подкаст про фигурное катание «Ход коньком». Ведущие — олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и известный комментатор Андрей Журанков.

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