Источник: Александра Трусова может сняться с этапа Гран-при в США

Российская фигуристка Александра Трусова примет решение о выступлении на первом этапе серии Гран-при в США за несколько часов до начала короткой программы, сообщает на своей странице в «Твиттере» американский журналист Филип Херш, ссылаясь на информацию, полученную своей коллегой из NBC Андреа Джойс. По московскому времени выступление женщин в короткой программе должно начаться в 1:19 ночи на 24 октября.
Также сообщается, что тренер Этери Тутберидзе обсуждала с Трусовой вопрос об упрощении контента программ, но спортсменка не согласилась это сделать. В короткой у Александры заявлен тройной аксель. А в произвольной — сразу пять четверных прыжков.
Ранее сообщалось, что незадолго до старта этапа Гран-при в США Трусова получила травму ноги и в Лас-Вегасе ещё не тренировалась.
Александра Трусова — бронзовый призёр чемпионата мира (2021), бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2020 и 2021). Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.
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