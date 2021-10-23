Роднина: не понимаю возвращения фигуристок к Тутберидзе. Это всё вызывает сомнения

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании и депутат Госдумы Ирина Роднина высказала мнение о событиях, произошедших в тренерской группе Этери Тутберидзе в межсезонье: переходе пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов и возвращении через год Александры Трусовой и Алёны Косторной.

«Я очень сомневаюсь, что она перешла в парное катание. Она взяла ту пару, у которой есть проблема с прыжками. Это нормально. У нас всегда работали бригады тренеров — один по прыжкам, другой по скольжению, третий по физической подготовке. Нет, это не полноценный переход. Надеюсь, ей тоже интересно. Если бы ей не было интересно, она бы, наверное, за это не взялась. Хотя она всех берёт, всех отпускает, всех возвращает… Она вообще выборно работает, я бы сказала — когда отбирает детей, ведь все её девочки прошли через некие сборы, испытания, где она за ними следила. Но дальше, вот эти все «вернись, я всё прощу» — ну, не знаю.

Я это просто не понимаю. Не говорю, что нравится или нет. Но там, естественно, играют большую роль взаимоотношения. Какие они — ни вы, ни я не знаем, никто. Мы только можем смотреть со стороны. И у меня это всё вызывает… сомнения.

Уход Косторной с жёсткими словами? Да, и Косторная — не 14-летняя девочка, она всё-таки чуть постарше. Считаю, что на решения этих девочек кто-то ещё влияет. Скорее всего — родители. Им со стороны, может, виднее, Тутберидзе с ними работает так или не так, достаточно внимания уделяет или нет. Потому что в 15-17 лет бывают подъёмы настроения, потом всё рушится, но если в этот момент ещё и появляются советчики, то это тоже влияет», — приводит слова Родниной «Спорт-экспресс».

Самые яркие фотографии со Skate America 2021 в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.