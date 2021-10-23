Тарасова – о 17-летнем Даниеляне: он должен поскорее собраться, ему уже много лет

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала результаты короткой программы у мужчин на первом этапе Гран-при Skate America.

Напомним, лидером соревнований стал представитель США Винсент Чжоу, набравший за прокат 97,43 балла. Следом за ним расположился японец Сёма Уно с результатом 89,07 балла, а замкнул тройку лучших ещё один американец – Джимми Ма, откатав на 84,52 балла. 17-летний российский фигурист Артур Даниелян стал девятым с результатом 68,74 балла.

«Все откатали грязно. Только одни откатали грязно, но по ним всё равно видно, что они выдающиеся фигуристы, а другие откатали грязно, но по ним не заметно, что они фигуристы выдающиеся.

Даниелян должен поскорее уже собраться, а то ему уже много лет, и никто не будет ждать, пока он соберётся. Семнадцать ему, а у нас есть мальчики, которые в восемнадцать выигрывали чемпионаты мира и Европы. Я была на его тренировке, и он катался чисто. Но тренировка – это ещё не Skate America. Надо побыстрее подтягиваться к соревнованиям», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».