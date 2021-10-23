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Трусова вышла на прогон короткой программы перед этапом Гран-при в США в новом платье

Трусова вышла на прогон короткой программы перед этапом Гран-при в США в новом платье
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Российская фигуристка Александра Трусова появилась на прогоне короткой программы перед началом этапа серии Гран-при в США в новом платье.

Ученица Этери Тутберидзе откатала тренировку без падений: Александра чисто исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. Ранее американский журналист Филип Херш заявлял, что Трусова примет решение об участии в турнире за несколько часов до начала короткой программы на фоне травмы ноги. По московскому времени выступление женщин в короткой программе должно начаться в 1:19 ночи на 24 октября.

Публикация доступна в фан-аккаунте Александры Трусовой.

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