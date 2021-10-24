Аннабель Морозов и Андрей Багин заняли пятое место в ритм-танце на Skate America
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Американские фигуристы Мэдисон Хуббел и Захари Донохью одержали победу в ритм-танце на первом этапе Гран-при Skate America. За свой прокат они получили 83.58 балла.
Второе место заняли еще одни представители США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, показав результат 82.55 балла. Замкнули тройку лидеров канадские фигуристы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен (75.33)
Российские фигуристы Аннабель Морозов и Андрей Багин заняли пятое место, получив за свой прокат 68.79 баллов.
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Мэдисон Хуббел и Захари Донохью (США) – 83.58
2. Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (США) — 82.55
3. Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен (Канада) – 75.33
4. Оливия Смарт и Андриан Диас (Испания) — 74.06
5. Аннабель Морозов и Андрей Багин — 68.79
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