Аннабель Морозов и Андрей Багин заняли пятое место в ритм-танце на Skate America

Американские фигуристы Мэдисон Хуббел и Захари Донохью одержали победу в ритм-танце на первом этапе Гран-при Skate America. За свой прокат они получили 83.58 балла.

Второе место заняли еще одни представители США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, показав результат 82.55 балла. Замкнули тройку лидеров канадские фигуристы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен (75.33)

Российские фигуристы Аннабель Морозов и Андрей Багин заняли пятое место, получив за свой прокат 68.79 баллов.

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Мэдисон Хуббел и Захари Донохью (США) – 83.58

2. Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (США) — 82.55

3. Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен (Канада) – 75.33

4. Оливия Смарт и Андриан Диас (Испания) — 74.06

5. Аннабель Морозов и Андрей Багин — 68.79