Усачёва: после проката Тутберидзе похвалила, но она всегда видит, где чего не хватает
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Российская фигуристка Дарья Усачёва высказалась о своём прокате в короткой программе на первом этапе Гран-при Skate America.
«Я довольна своим прокатом. Только на каскаде было ощущение, что допустила небольшую помарку, потеряла несколько сотых. Понравилось по эмоциям, как исполнила дорожку. В целом было очень приятно кататься, чувствовала прилив сил. Волнение присутствовало, но это не связано с тем, что я ещё не соревновалась в этом сезоне.
После проката Этери Георгиевна похвалила, но она всегда видит, где чего не хватает и что я не доделала. Она мне про эти ошибки сказала», — сказала Усачёва в беседе с журналистами в онлайн-формате.
За свой прокат россиянка получила 76.71 очков и на данный момент занимает промежуточное первое место.
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