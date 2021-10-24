Усачёва: после проката Тутберидзе похвалила, но она всегда видит, где чего не хватает

Российская фигуристка Дарья Усачёва высказалась о своём прокате в короткой программе на первом этапе Гран-при Skate America.

«Я довольна своим прокатом. Только на каскаде было ощущение, что допустила небольшую помарку, потеряла несколько сотых. Понравилось по эмоциям, как исполнила дорожку. В целом было очень приятно кататься, чувствовала прилив сил. Волнение присутствовало, но это не связано с тем, что я ещё не соревновалась в этом сезоне.

После проката Этери Георгиевна похвалила, но она всегда видит, где чего не хватает и что я не доделала. Она мне про эти ошибки сказала», — сказала Усачёва в беседе с журналистами в онлайн-формате.

За свой прокат россиянка получила 76.71 очков и на данный момент занимает промежуточное первое место.