Видео победного проката короткой программы Александры Трусовой на Skate America

Появилось видео победного проката короткой программы россиянки Александры Трусовой на первом этапе Гран-при Skate America. За свой прокат она получила 77.69 баллов, что позволило ей занять первое место.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Второе место заняла еще одна россиянка Дарья Усачёва (76.71). Замкнула тройку лучших россиянка Ксения Синицына (71.51).

Ранее российские фигуристы Аннабель Морозов и Андрей Багин заняли пятое место в ритм-танце, получив за свой прокат 68.79 баллов.

Напомним, от России на турнире Skate America участвуют:

Женщины: Ксения Синицына, Александра Трусова, Дарья Усачёва.

Мужчины: Артур Даниелян.

Танцевальные пары: Аннабель Морозова / Андрей Багин.

Спортивные пары: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Алина Пепелева / Роман Плешков, Евгения Тарасова / Владимир Морозов.