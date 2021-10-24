Александра Трусова прокомментировала победу в короткой программе на Гран-при в США

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала победный прокат короткой программы на первом этапе Гран-при Skate America. За свой прокат она получила 77.69 баллов.
«В целом я довольна выступлением. Рада, что откатала чисто. Расстроена только, что не делала тройной аксель. Мне важнее качество проката, чем оценки, но сегодня я довольна и тем, и другим.
У меня было два варианта: сняться или кататься. Сегодня утром я проснулась и поняла, что нога уже не так сильно болит, поэтому можно и прокатать", — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата».
Второе место заняла еще одна россиянка Дарья Усачёва (76.71). Замкнула тройку лучших россиянка Ксения Синицына (71.51).
Ранее российские фигуристы Аннабель Морозов и Андрей Багин заняли пятое место в ритм-танце, получив за свой прокат 68.79 баллов.
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