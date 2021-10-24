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Несовершеннолетняя фигуристка Трусова готова вакцинироваться ради участия на Олимпиаде

Несовершеннолетняя фигуристка Трусова готова вакцинироваться ради участия на Олимпиаде
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17-летняя российская фигуристка Александра Трусова сообщила, что готова будет вакцинироваться для участия на Олимпийских играх в Пекине. На момент проведения Игр ей будет 17 лет.

«Конечно, если будет нужно, то все буду вакцинироваться. Но на Олимпиаду надо ещё попасть. Конкуренция — это всегда хорошо. Я рада, что в России столько сильных девочек. Будем бороться на чемпионате России", — сказала Трусова во время онлайн-общения с журналистами после короткой программы», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата».

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Пекин станет первым городом в истории, где прошли и летние, и зимние Игры.

Отметим, российские спортсмены выступят в столице Китая под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и с фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского вместо гимна.

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