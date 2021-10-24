Ягудин прокомментировал победу Трусовой в короткой программе на Skate America

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о победе россиянки Александры Трусовой в короткой программе на первом этапе Гран-при Skate America. За свой прокат она получила 77.69 баллов.

«Мы так переживали за неё, потому что знаем ту сложную ситуацию, в которой она оказалась. Не хочется акцентировать внимание на травме, которую Саша получила совсем недавно. Главное, что она показала максимум на данный момент, и у неё всё сложилось удачно», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата».

Второе место заняла еще одна россиянка Дарья Усачёва (76.71). Замкнула тройку лучших россиянка Ксения Синицына (71.51).

Ранее российские фигуристы Аннабель Морозов и Андрей Багин заняли пятое место в ритм-танце, получив за свой прокат 68.79 баллов.