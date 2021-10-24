Видео выступления Синицыной в короткой программе на турнире в Лас-Вегасе

Россиянка Ксения Синицына стала третьей в короткой программе на первом этапе Гран-при Skate America. За свой прокат она получила 71.51 балла.

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Второе место заняла еще одна россиянка Дарья Усачёва (76.71), первое – Александра Трусова (77.69).

Женщины. Короткая программа. Результаты

Александра Трусова (Россия) – 77.69.

Дарья Усачёва (Россия) – 76.71

Ксения Синицына (Россия) – 71.51.

Каори Сакамото (Япония) – 71.61.

Ранее российские фигуристы Аннабель Морозов и Андрей Багин заняли пятое место в ритм-танце, получив за свой прокат 68.79 баллов.

Напомним, от России на турнире Skate America участвуют:

Женщины: Ксения Синицына, Александра Трусова, Дарья Усачёва.

Мужчины: Артур Даниелян.

Танцевальные пары: Аннабель Морозова / Андрей Багин.

Спортивные пары: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Алина Пепелева / Роман Плешков, Евгения Тарасова / Владимир Морозов.