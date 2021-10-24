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Фигурист Морозов объяснил, зачем поднял Тутберидзе перед выходом на лёд

Фигурист Морозов объяснил, зачем поднял Тутберидзе перед выходом на лёд
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Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, рассказал, зачем на разминке «Гран-при» в Лас-Вегасе поднял тренера Этери Тутберидзе. Пара заняла первое место с результатом 222,50 балла по сумме двух программ.

«Этери Георгиевна хотела нас научить новым трюкам, немножко разгрузить обстановку перед стартом. Это было такое разгрузочное отвлечение», – сказал Морозов на пресс-конференции после победы на этапе Гран-при.

Напомним, российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями соревнований, набрав 80,36 балла за свой прокат, вторыми стали их соотечественники – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с результатом 75,43 балла, а замкнули тройку лучших представители Японии Рику Миюра и Рюити Кихара с результатом 72,63 балла.

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