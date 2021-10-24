Тарасова и Морозов выиграли этап Гран-при в США, Бойкова и Козловский стали третьими

В Парадайсе (США) на стадионе «Орлеанс Арена» состоялись соревнования спортивных пар на первом этапе Гран-при Skate America.

Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли турнир, сохранив лидерство после короткой программы. За выступление в произвольной подопечные Этери Тутберидзе набрали 142,14 баллов. Второе место занял тандем из Японии Рика Миюра и Рюити Кихара, на третьей строчке расположились другие россияне – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Шестое итоговое место заняла ещё одна пара из России – Алина Пепелева и Роман Плешков.

Гран-при США. Спортивные пары. Произвольная программа

1.Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 142,14 балла.

2.Алекса Шимека-Книрим/Брэндон Фрэйзьер (США) – 136,60.

3. Рика Миюра/Рюити Кихара (Япония) – 135,57.

Итоги.

1.Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 222,50.

2. Рика Миюра/Рюити Кихара (Япония) – 208,20.

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 205,53.