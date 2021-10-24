Тарасова и Морозов выиграли этап Гран-при в США, Бойкова и Козловский стали третьими

В Парадайсе (США) на стадионе «Орлеанс Арена» состоялись соревнования спортивных пар на первом этапе Гран-при Skate America.
Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли турнир, сохранив лидерство после короткой программы. За выступление в произвольной подопечные Этери Тутберидзе набрали 142,14 баллов. Второе место занял тандем из Японии Рика Миюра и Рюити Кихара, на третьей строчке расположились другие россияне – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Шестое итоговое место заняла ещё одна пара из России – Алина Пепелева и Роман Плешков.
Гран-при США. Спортивные пары. Произвольная программа
1.Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 142,14 балла.
2.Алекса Шимека-Книрим/Брэндон Фрэйзьер (США) – 136,60.
3. Рика Миюра/Рюити Кихара (Япония) – 135,57.
Итоги.
1.Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 222,50.
2. Рика Миюра/Рюити Кихара (Япония) – 208,20.
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 205,53.
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