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Тарасова и Морозов выиграли этап Гран-при в США, Бойкова и Козловский стали третьими

Тарасова и Морозов выиграли этап Гран-при в США, Бойкова и Козловский стали третьими
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В Парадайсе (США) на стадионе «Орлеанс Арена» состоялись соревнования спортивных пар на первом этапе Гран-при Skate America.

Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли турнир, сохранив лидерство после короткой программы. За выступление в произвольной подопечные Этери Тутберидзе набрали 142,14 баллов. Второе место занял тандем из Японии Рика Миюра и Рюити Кихара, на третьей строчке расположились другие россияне – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Шестое итоговое место заняла ещё одна пара из России – Алина Пепелева и Роман Плешков.

Гран-при США. Спортивные пары. Произвольная программа

1.Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 142,14 балла.
2.Алекса Шимека-Книрим/Брэндон Фрэйзьер (США) – 136,60.
3. Рика Миюра/Рюити Кихара (Япония) – 135,57.

Итоги.

1.Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 222,50.
2. Рика Миюра/Рюити Кихара (Япония) – 208,20.
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 205,53.

Фигурное катание. Гран-при-2021/22. Этап 1, Лас-Вегас, США
Спортивные пары. Произвольная программа
24 октября 2021, воскресенье. 04:37 МСК
Окончено
1
Россия
222.50
2
Япония
208.20
3
Россия
205.53
Комментарии
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