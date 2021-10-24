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Произвольная программа Нэйтана Чена в Лас-Вегасе, где он исполнил 4 четверных прыжка из 6

Произвольная программа Нэйтана Чена в Лас-Вегасе, где он исполнил 4 четверных прыжка из 6
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Трёхкратный чемпион мира американец Нэйтан Чен потерпел первое поражение в официальном турнире после Олимпийских игр – 2018 в Пхёнчхане, где он стал лишь пятым. Это произошло на первом этапе серии Гран-при в Лас-Вегасе (США), Чен занял итоговую третью позицию, соревнования выиграл его соотечественник Винсент Чжоу, вторым стал японец Сёма Уно.

По итогам короткой программы Чен был четвёртым, американец упал с четверного лутца и ошибся на каскаде четверной флип – тройной тулуп, сделав «бабочку» вместо второго прыжка. В произвольной – Чен чисто исполнил четверной риттбергер, каскады четверной флип – тройной тулуп, четверной тулуп – ойлер – двойной флип и четверной тулуп – тройной тулуп, а также тройной аксель. На четверном лутце и четверном сальхове фигурист сделал «бабочки». Судьи оценили выступление Чена в 186,48 балла (второй результат).

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

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