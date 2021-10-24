Тарасова оценила выступление Усачёвой и Синицыной в короткой программе на Skate America

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление россиянок Дарьи Усачёвой и Ксении Синицыной на первом этапе серии Гран-при в Лас-Вегасе (США). После короткой программы Усачёва идёт второй (76,71), Синицына – третьей (71,51), лидирует в соревнованиях Александра Трусова (77,69).

«У Усачёвой прекрасное выступление в короткой программе. Дарья хорошо дебютировала, сделала свои элементы. Она очень хорошо откатала свою программу! Саша здорово катается!

Да и Синицына очень хорошо каталась! Все наши девочки оставили хорошее впечатление и, как следствие, заняли весь пьедестал после короткой программы. Думаю, что они на всех произвели сильное впечатление… Не зря же пока занимают первое, второе и третье место по итогам короткой программы. С нетерпением ждём произвольную!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.