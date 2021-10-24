Тарасова призналась, что не смогла уснуть после проката Чена на этапе Гран-при в США

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление трёхкратного чемпиона мира, американца Нэйтана Чена на первом этапе серии Гран-при в США. Чен потерпел первое поражение в официальном турнире после Олимпийских игр – 2018 в Пхёнчхане, став третьим. Выиграл соревнования его соотечественник Винсент Чжоу. Вторым стал японец Сёма Уно.
«Нэйтан Чен проиграл впервые за долгое время, но у него выдающаяся программа! Моё мнение — лучшая! Это необыкновенное проникновение в музыку Моцарта, глубокое погружение в неё. Если он прыгнет лутц и сальхов, которые он не сделал — всё будет иначе. Лутц у него идеальный, но он его не сделал. Чен исполнил двойной лутц и потерял на нём минимум 12 баллов, а то и все 14. И потерял ещё шесть баллов, когда не сделал сальхов! Вот и потери американского спортсмена.
Мальчик, который выиграл, катался чисто. Чжоу — молодец! Но Чен… Я не могла спать всю ночь. Какую же он катает программу! Осталась под впечатлением. Хочу поздравить ребят и поблагодарить», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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