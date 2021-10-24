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Худайбердиева и Базин выиграли ритм-танец на третьем этапе Кубка России в Сочи

Худайбердиева и Базин выиграли ритм-танец на третьем этапе Кубка России в Сочи
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Елизавета Худайбердиева и Егор Базин одержали победу в ритм-танце на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Сочи. Второе место заняли Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев, уступившие лидерам более 10 баллов. На третьей позиции — Елизавета Пасечник и Дмитрий Блинов.

Победу в том же виде программы среди юниоров одержали Софья Тютюнина и Александр Шустицкий.

Произвольную программу танцоры покажут завтра, 25 октября.

Фигурное катание. Кубок России. Третий этап. Сочи
Танцы на льду. Ритм-танец

1. Елизавета Худайбердиева / Егор Базин (Московская обл.-Самарская обл.) – 79,25.
2. Ангелина Лазарева / Максим Прокофьев (Самарская область) – 66,81.
3. Елизавета Пасечник / Дмитрий Блинов (Московская область) – 64,79.

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