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Фигуристы Хаббел и Донохью выиграли Skate America, Морозов и Багин — пятые

Фигуристы Хаббел и Донохью выиграли Skate America, Морозов и Багин — пятые
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Американские фигуристы Мэдисон Хаббел и Захари Донохью одержали победу на первом этапе Гран-при Skate America, выиграв как ритмический, так и произвольный танец.

Второе место заняли ещё одни представители США — Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Замкнули тройку лидеров канадские фигуристы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен, которые едва не отдали бронзу испанскому дуэту Оливия Смарт/Адриан Диас, ставшему третьим в произвольном танце.

Российские фигуристы Аннабель Морозов и Андрей Багин заняли пятое место.

Фигурное катание. Гран-при. Первый этап. Лас-Вегас, США
Танцы на льду

1. Мэдисон Хаббел/Захари Донохью (США) – 209,54
2. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) — 208,23
3. Лоуренс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) – 190,13
4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 189,69.
5. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Россия) — 175,32.

Фигурное катание. Гран-при-2021/22. Этап 1, Лас-Вегас, США
Танцы на льду. Произвольный танец
24 октября 2021, воскресенье. 21:18 МСК
Окончено
1
США
209.54
2
США
208.23
3
Канада
190.13
Комментарии
Новости. Фигурное катание
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