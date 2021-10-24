Фигуристы Хаббел и Донохью выиграли Skate America, Морозов и Багин — пятые

Американские фигуристы Мэдисон Хаббел и Захари Донохью одержали победу на первом этапе Гран-при Skate America, выиграв как ритмический, так и произвольный танец.
Второе место заняли ещё одни представители США — Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Замкнули тройку лидеров канадские фигуристы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен, которые едва не отдали бронзу испанскому дуэту Оливия Смарт/Адриан Диас, ставшему третьим в произвольном танце.
Российские фигуристы Аннабель Морозов и Андрей Багин заняли пятое место.
Фигурное катание. Гран-при. Первый этап. Лас-Вегас, США
Танцы на льду
1. Мэдисон Хаббел/Захари Донохью (США) – 209,54
2. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) — 208,23
3. Лоуренс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) – 190,13
4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 189,69.
5. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Россия) — 175,32.
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