Александра Трусова выиграла этап Гран-при в США

На первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в США разыграны медали в соревнованиях женщин.

Победу одержала россиянка Александра Трусова, исполнившая произвольную программу с одним четверным прыжком – лутцем. Второй стала Дарья Усачёва, также тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе.

Кореянка Ён Ю благодаря успешному выступлению в произвольной программе сумела потеснить с пьедестала ещё одну россиянку Ксению Синицыну, не допустившую ошибок в своём прокате.

Фигурное катание. Гран-при. Первый этап. Лас-Вегас, США

Женщины

1. Александра Трусова (Россия) — 232,37.

2. Дарья Усачёва (Россия) – 217,31

3. Ён Ю (Южная Корея) – 216, 97.

4. Каори Сакамото (Япония) – 215,93.

5. Ксения Синицына (Россия) – 205,76