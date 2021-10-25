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Александра Трусова выиграла этап Гран-при в США

Александра Трусова выиграла этап Гран-при в США
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На первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в США разыграны медали в соревнованиях женщин.

Победу одержала россиянка Александра Трусова, исполнившая произвольную программу с одним четверным прыжком – лутцем. Второй стала Дарья Усачёва, также тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе.

Кореянка Ён Ю благодаря успешному выступлению в произвольной программе сумела потеснить с пьедестала ещё одну россиянку Ксению Синицыну, не допустившую ошибок в своём прокате.

Фигурное катание. Гран-при. Первый этап. Лас-Вегас, США
Женщины

1. Александра Трусова (Россия) — 232,37.
2. Дарья Усачёва (Россия) – 217,31
3. Ён Ю (Южная Корея) – 216, 97.
4. Каори Сакамото (Япония) – 215,93.
5. Ксения Синицына (Россия) – 205,76

Фигурное катание. Гран-при-2021/22. Этап 1, Лас-Вегас, США
Женщины. Произвольная программа
24 октября 2021, воскресенье. 23:02 МСК
Окончено
1
Александра Трусова
Россия
232.37
2
Дарья Усачёва
Россия
217.31
3
Ён Ю
Южная Корея
216.97
Комментарии
Новости. Фигурное катание
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