Александра Трусова выиграла этап Гран-при в США
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На первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в США разыграны медали в соревнованиях женщин.
Победу одержала россиянка Александра Трусова, исполнившая произвольную программу с одним четверным прыжком – лутцем. Второй стала Дарья Усачёва, также тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе.
Кореянка Ён Ю благодаря успешному выступлению в произвольной программе сумела потеснить с пьедестала ещё одну россиянку Ксению Синицыну, не допустившую ошибок в своём прокате.
Фигурное катание. Гран-при. Первый этап. Лас-Вегас, США
Женщины
1. Александра Трусова (Россия) — 232,37.
2. Дарья Усачёва (Россия) – 217,31
3. Ён Ю (Южная Корея) – 216, 97.
4. Каори Сакамото (Япония) – 215,93.
5. Ксения Синицына (Россия) – 205,76
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